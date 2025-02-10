19-летняя девушка из Атырау впечатлила своим голосом жюри шоу в Азербайджане (видео)

19-летняя Санат Асуат из Атырау на стартовавшем накануне проекте "Голос Азербайджана - 2025" "развернула" трех членов жюри из четверых, передает NUR.KZ.

Как сообщили в продюсерском центре "Юна", девушка уверена, ее успех - знак свыше.

"Заявку я отправила перед тем, как в нашей семье случилось большое горе: ответ пришел как раз в момент, когда мы потеряли дедушку. Участие в таком проекте - это мечта моего детства и я совсем не ожидала, что пройду с первого раза.

Я поняла, что это знак от моего дедушки, что он меня поддерживает и что все будет хорошо… поэтому, когда я узнала, что успешно прошла отбор, без сомнения дала подтверждение на участие", - делится Санат.

Участие в "Голос Азербайджана - 2025" для певицы очень волнительно.

"Во взрослой категории Санат участвует впервые. Это другие ощущения, нежели в детских конкурсах: здесь предстоит показать себя наравне с профессионалами, со зрелыми артистами. Для начинающей певицы это огромный опыт", - отмечает мама Санат Жаннат Сангалиева.

Между тем казахстанская конкурсантка наставником выбрала победителя конкурса песни "Евровидение - 2011" Эльдара Гасымова.

"Я наблюдала за творчеством многих азербайджанских певцов… и когда увидела Эльдара, подумала, что очень хотела бы попасть в его команду. Мне нравится его творчество, песни, в целом, что он говорит, как себя позиционирует. У меня есть чему у него поучиться - и я, не раздумывая, пошла в его команду.

На "слепых" прослушиваниях все наставники хорошо отозвались о моем выступлении. Конечно, они заметили, что я волновалась - это было слышно в моем голосе… но Эльдар отметил, что сразу увидел во мне потенциал, что мой голос можно раскрыть. А еще подметили мою технику, и это очень радует… невероятно приятно услышать такие слова от профессионалов", - говорит девушка.

Четвертый сезон шоу "Голос Азербайджана - 2025" ("Səs Azərbaycan - 2025") транслируется в эфире Общественного телевидения (ITV). В составе жюри - народная артистка Азербайджана Ройя Айхан, народная артистка Зульфия Ханбабаева, а также популярные исполнители Эльдар Гасымов и Мурад Ариф. Помимо азербайджанских конкурсантов, в проекте принимают участие представители Грузии и Турции.

Санат Асуат - студентка 3 курса факультета "Музыкальное искусство эстрады" по специальности "Эстрадный вокал" Национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

Лауреат и победитель множества республиканских и международных детских конкурсов. Финалистка первого национального отбора "Junior Eurovision Kazakhstan 2018". Обладательница гран-при международного музыкального конкурса "Zvezdichki" в Македонии в 2017 году.

Песня "Je t'aime" в исполнении Санат попала в ротацию на радио Франции и Бельгии в 2018 году.

Санат - лауреат и обладатель второй премии Димаша Кудайбергена в международном вокальном проекте "Бакытты Бала" в 2018 году; приглашенный гость гала-концерта "Славянского Базара" в Витебске в 2018 году.

Девушка выступала за границей, записала и выпустила четыре авторские песни, а в 2022 году провела первый сольный концерт "Шын журектен".