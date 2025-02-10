Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

19-летняя девушка из Атырау впечатлила своим голосом жюри шоу в Азербайджане (видео)

Опубликовано:

Санат Асуат
Санат Асуат. Фото: ПЦ "Юна"

19-летняя Санат Асуат из Атырау на стартовавшем накануне проекте "Голос Азербайджана - 2025" "развернула" трех членов жюри из четверых, передает NUR.KZ.

Как сообщили в продюсерском центре "Юна", девушка уверена, ее успех - знак свыше.

"Заявку я отправила перед тем, как в нашей семье случилось большое горе: ответ пришел как раз в момент, когда мы потеряли дедушку. Участие в таком проекте - это мечта моего детства и я совсем не ожидала, что пройду с первого раза.

Я поняла, что это знак от моего дедушки, что он меня поддерживает и что все будет хорошо… поэтому, когда я узнала, что успешно прошла отбор, без сомнения дала подтверждение на участие", - делится Санат.

Участие в "Голос Азербайджана - 2025" для певицы очень волнительно.

"Во взрослой категории Санат участвует впервые. Это другие ощущения, нежели в детских конкурсах: здесь предстоит показать себя наравне с профессионалами, со зрелыми артистами. Для начинающей певицы это огромный опыт", - отмечает мама Санат Жаннат Сангалиева.

Между тем казахстанская конкурсантка наставником выбрала победителя конкурса песни "Евровидение - 2011" Эльдара Гасымова.

"Я наблюдала за творчеством многих азербайджанских певцов… и когда увидела Эльдара, подумала, что очень хотела бы попасть в его команду. Мне нравится его творчество, песни, в целом, что он говорит, как себя позиционирует. У меня есть чему у него поучиться - и я, не раздумывая, пошла в его команду.

На "слепых" прослушиваниях все наставники хорошо отозвались о моем выступлении. Конечно, они заметили, что я волновалась - это было слышно в моем голосе… но Эльдар отметил, что сразу увидел во мне потенциал, что мой голос можно раскрыть. А еще подметили мою технику, и это очень радует… невероятно приятно услышать такие слова от профессионалов", - говорит девушка.

Четвертый сезон шоу "Голос Азербайджана - 2025" ("Səs Azərbaycan - 2025") транслируется в эфире Общественного телевидения (ITV). В составе жюри - народная артистка Азербайджана Ройя Айхан, народная артистка Зульфия Ханбабаева, а также популярные исполнители Эльдар Гасымов и Мурад Ариф. Помимо азербайджанских конкурсантов, в проекте принимают участие представители Грузии и Турции.

Санат Асуат - студентка 3 курса факультета "Музыкальное искусство эстрады" по специальности "Эстрадный вокал" Национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

Лауреат и победитель множества республиканских и международных детских конкурсов. Финалистка первого национального отбора "Junior Eurovision Kazakhstan 2018". Обладательница гран-при международного музыкального конкурса "Zvezdichki" в Македонии в 2017 году.

Песня "Je t'aime" в исполнении Санат попала в ротацию на радио Франции и Бельгии в 2018 году.

Санат - лауреат и обладатель второй премии Димаша Кудайбергена в международном вокальном проекте "Бакытты Бала" в 2018 году; приглашенный гость гала-концерта "Славянского Базара" в Витебске в 2018 году.

Девушка выступала за границей, записала и выпустила четыре авторские песни, а в 2022 году провела первый сольный концерт "Шын журектен".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2219336-19-letnyaya-devushka-iz-atyrau-vpechatlila-svoim-golosom-zhyuri-mezhdunarodnogo-shou-video/