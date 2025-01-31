Димаш Кудайберген объявил о предстоящей премьере песни

Народный артист Казахстана, отечественный исполнитель Димаш Кудайберген объявил в соцсети о скорой премьере песни в честь дня рождения своего фандома, передает NUR.KZ.

Накануне Димаш записал обращение к своим фанатам, находясь в Будапеште.

"Дорогие друзья, мои любимые Dears! 30 января – наш общий праздник. Вот уже 8 лет, как мы с вами вместе, начиная с памятного дня в 2017 году, когда я впервые так обратился к вам – мои Dears.

За эти годы мы с вами побывали во многих городах и странах, путешествуя вместе с моими концертными турами из Казахстана по Азии, Америке, Европе", - сказал он.

Димаш поблагодарил их за любовь и поддержку, интерес к его музыке и поздравил со значимой датой, а также объявил о предстоящей премьере песни.

"7 марта мы выпустим в свет произведение, созданное международным авторским коллективом под руководством известного на весь мир композитора и продюсера Уолтера Афанасьева. Это песня «Love’s not over yet». Надеюсь, вам понравится!" - отметил он.

"Солнце наше! Чудо наше и большая любовь - это ты, дорогой Димаш", "Не могу поверить! Мы с тобой уже 8 лет!", "Большое спасибо за пожелания и сюрприз, которого ждут все фанаты", "Спасибо! Настоящий праздник, да еще и с подарком! Пусть любовь никогда не кончается!" - гласят комментарии на разных языках мира под постом артиста.

Напомним, Димаш "возмутился" отсутствием своего фото в рекламе "Виртуозов". Он также выступил на праздновании китайского Нового года в Чунцине и запечатлелся с одним из своих кумиров.