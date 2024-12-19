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"Это гимн жизни": Орбакайте исполнила новую песню на берегу моря (видео)

Опубликовано:

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k

53-летняя российская певица Кристина Орбакайте поделилась эффектным видео - на берегу моря она исполнила отрывок песни "Жизнь одна", о премьере которой заявляла недавно, передает NUR.KZ.

Пенистые волны, безбрежная водная гладь и поющая Кристина Орбакайте - песня "Жизнь одна" не оставила равнодушными ее поклонников, а эффектное видео, которое певица разместила в блоге, они оценили по достоинству.

"Шикарная песня! Жизнь одна! Ваша песня помогает жить, творить, любить, несмотря ни на что", "На Кристину приятно смотреть, хорошенькая", "Песня - гимн жизни", "Великолепная, талантливая женщина", "Скачала, слушаю, класс!", "Это что-то невероятное! Спасибо за песню, за новое дыхание, за стимул и такие важные строки на всю жизнь - жизнь одна и она слишком хороша, чтобы грустить", - не сдержали восхищения фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2202255-eto-gimn-zhizni-orbakayte-ispolnila-novuyu-pesnyu-na-beregu-morya-video/

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