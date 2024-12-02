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"Лучший дирижер": видео с концерта Димаша Кудайбергена в Германии восхитило Сеть

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал видео со своего недавнего концерта в Дюссельдорфе - певец попросил публику спеть вместе с ним, передает NUR.KZ.

Момент попал на камеру во время сольного концерта в Германии, который прошел в конце ноября. В перерыве между композициями Димаш решил попросить своих зрителей спеть вместе с ними. Он напел строчку песни, а зрители в унисон повторили ее вместе за своим кумиром. Казахстанский артист восхитился произношением своих фанатов.

"Спасибо, Димаш, за то, что подарил нам такой момент, который останется в наших сердцах навсегда", "Какие волшебные моменты потрясающего концерта! Димаш, ты самый лучший дирижер в мире", "Димаш, ты хороший учитель", - написали восхищенные фанаты в комментариях под постом.

Недавно Димаш Кудайберген получил награду за вклад в искусство на международном фестивале в Дубае и посвятил ее Бибигуль Тулегеновой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2194950-luchshiy-dirizher-video-s-koncerta-dimasha-kudaybergena-v-germanii-voshitilo-set/

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