"Может, уже пора": Макпал Исабекова призадумалась о гастрольном туре по Казахстану
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Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова, которая не так давно стала мамой во второй раз, ответила на вопрос своих подписчиков касательно ее карьеры, передает NUR.KZ.
Подписчики поинтересовались, будет ли у Макпал концерт в Астане.
"Очень хочется попасть на него, увидеть вас, обмен энергии", - отмечено в сообщении.
Певица призналась, что думает над этим вопросом.
"Сейчас мы как раз думаем об этом. Каждое второе сообщение в моем директе с запросом о концерте в том или ином городе, меня это очень окрыляет.
У меня никогда не было тура по городам Казахстана. А я так хочу чаще встречаться со своими людьми. Может, уже пора спустя 20 лет", - призадумалась Исабекова.
Недавно Макпал Исабекова показала свою стильную маму, которой скоро исполнится 70 лет. Немногим ранее исполнительница показала мужа и раскрыла его национальность.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2190558-mozhet-uzhe-pora-makpal-isabekova-prizadumalas-o-gastrolnom-ture-po-kazahstanu/