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"Может, уже пора": Макпал Исабекова призадумалась о гастрольном туре по Казахстану

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова, которая не так давно стала мамой во второй раз, ответила на вопрос своих подписчиков касательно ее карьеры, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, будет ли у Макпал концерт в Астане.

"Очень хочется попасть на него, увидеть вас, обмен энергии", - отмечено в сообщении.

Певица призналась, что думает над этим вопросом.

"Сейчас мы как раз думаем об этом. Каждое второе сообщение в моем директе с запросом о концерте в том или ином городе, меня это очень окрыляет.

У меня никогда не было тура по городам Казахстана. А я так хочу чаще встречаться со своими людьми. Может, уже пора спустя 20 лет", - призадумалась Исабекова.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Недавно Макпал Исабекова показала свою стильную маму, которой скоро исполнится 70 лет. Немногим ранее исполнительница показала мужа и раскрыла его национальность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2190558-mozhet-uzhe-pora-makpal-isabekova-prizadumalas-o-gastrolnom-ture-po-kazahstanu/

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