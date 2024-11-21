"Может, уже пора": Макпал Исабекова призадумалась о гастрольном туре по Казахстану

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова, которая не так давно стала мамой во второй раз, ответила на вопрос своих подписчиков касательно ее карьеры, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, будет ли у Макпал концерт в Астане.

"Очень хочется попасть на него, увидеть вас, обмен энергии", - отмечено в сообщении.

Певица призналась, что думает над этим вопросом.

"Сейчас мы как раз думаем об этом. Каждое второе сообщение в моем директе с запросом о концерте в том или ином городе, меня это очень окрыляет.

У меня никогда не было тура по городам Казахстана. А я так хочу чаще встречаться со своими людьми. Может, уже пора спустя 20 лет", - призадумалась Исабекова.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Недавно Макпал Исабекова показала свою стильную маму, которой скоро исполнится 70 лет. Немногим ранее исполнительница показала мужа и раскрыла его национальность.