Под звуки домбры: группа "Made in KZ" исполнила легендарный шлягер Пугачевой (видео)

Казахстанская группа "Made in KZ" представила свою версию исполнения легендарной песни "Миллион роз" композитора Раймонда Паулса и поэта Андрея Вознесенского, передает NUR.KZ.

Песня, выпущенная в 1982 году, стала популярной в исполнении певицы Аллы Пугачевой.

"Легендарный шлягер, который трогает сердца не один десяток лет. История о том, как бедный художник продал все, что имел, и на эти деньги купил миллион алых роз.

Друзья, давайте все вместе отметим аккаунт Аллы Пугачевой. Нам будет очень приятно, если она услышит нашу версию на домбре!" - отмечено в публикации группы "Made in KZ".

"Молодцы, ребята", "Я из Кувейта и мне нравится ваша группа, спасибо большое за прекрасные песни и музыку", "Привет из Польши, спасибо за эти теплые песни в вашем исполнении", "Люблю вас, ребята", "Какая талантливая группа!", "Как же красиво сливается ваш нежный голос со звуком домбры", - написали в Сети.