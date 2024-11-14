Под звуки домбры: группа "Made in KZ" исполнила легендарный шлягер Пугачевой (видео)
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Казахстанская группа "Made in KZ" представила свою версию исполнения легендарной песни "Миллион роз" композитора Раймонда Паулса и поэта Андрея Вознесенского, передает NUR.KZ.
Песня, выпущенная в 1982 году, стала популярной в исполнении певицы Аллы Пугачевой.
"Легендарный шлягер, который трогает сердца не один десяток лет. История о том, как бедный художник продал все, что имел, и на эти деньги купил миллион алых роз.
Друзья, давайте все вместе отметим аккаунт Аллы Пугачевой. Нам будет очень приятно, если она услышит нашу версию на домбре!" - отмечено в публикации группы "Made in KZ".
"Молодцы, ребята", "Я из Кувейта и мне нравится ваша группа, спасибо большое за прекрасные песни и музыку", "Привет из Польши, спасибо за эти теплые песни в вашем исполнении", "Люблю вас, ребята", "Какая талантливая группа!", "Как же красиво сливается ваш нежный голос со звуком домбры", - написали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2187186-pod-zvuki-dombry-gruppa-made-in-kz-ispolnila-legendarnyy-shlyager-pugachevoy-video/