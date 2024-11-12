"Он - феномен": Беркут о Димаше Кудайбергене и звании "Народный артист Казахстана"

Казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, высказался о звании "Народный артист Казахстана" и Димаше, который уже удостоился его, передает NUR.KZ.

В ходе интервью журналисту Айгерим Сейфолла в программе "Сырласуы" Беркут высказался о звании "Народный артист Казахстана" - по словам артиста, его время пока не пришло. В пример он привел Димаша Кудайбергена, у которого этого звание уже есть.

"Димаш - это другой разговор. Он - феномен, который выступает по всему миру. А нам еще рано. Я думаю, мы еще столько не потрудились. Всему свое время. Главное - мотивация, это хорошо", - признался Беркут.

По словам исполнителя, он будет рад получить это почетное звание в будущем, однако сначала он намерен трудиться, чтобы его заслужить.

"Если дадут "Народного артиста" через 10 лет, я буду рад. Но нужно убедиться, что мы достаточно трудимся, выпускаем новые песни, служим народу - только тогда", - заключил Беркут.