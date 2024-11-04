Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Снова выхожу на сцену": Ирина Понаровская прервала молчание после смерти единственного сына

Опубликовано:

Ирина Понаровская
Ирина Понаровская. Фото: instagram.com/irinaponarovskaya

71-летняя российская певица и актриса Ирина Понаровская опубликовала первый пост в соцсети Instagram после того, как похоронила единственного сына Энтони в сентябре этого года, передает NUR.KZ.

"Как бы ни била меня жизнь, порой не давая сил подняться... Какие бы испытания ни ждали меня впереди… Я выживу… Я научилась выживать! Я снова выхожу на сцену… Ради любви к своей семье, друзьям и поклонникам! Люблю Вас!

Всегда ваша, Ирина Понаровская", - гласит сообщение на странице артистки в соцсети.

Напомним, Энтони Родд, 39-летний сын певицы, умер в Москве в сентябре этого года. Сообщалось, что смерть единственного сына Понаровской "не носит криминальный характер" - он почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома.

Отцом Энтони был джазовый певец Вейланд Родд - второй муж Понаровской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2182779-snova-vyhozhu-na-scenu-irina-ponarovskaya-prervala-molchanie-posle-smerti-edinstvennogo-syna/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie