"Снова выхожу на сцену": Ирина Понаровская прервала молчание после смерти единственного сына

71-летняя российская певица и актриса Ирина Понаровская опубликовала первый пост в соцсети Instagram после того, как похоронила единственного сына Энтони в сентябре этого года, передает NUR.KZ.

"Как бы ни била меня жизнь, порой не давая сил подняться... Какие бы испытания ни ждали меня впереди… Я выживу… Я научилась выживать! Я снова выхожу на сцену… Ради любви к своей семье, друзьям и поклонникам! Люблю Вас!

Всегда ваша, Ирина Понаровская", - гласит сообщение на странице артистки в соцсети.

Напомним, Энтони Родд, 39-летний сын певицы, умер в Москве в сентябре этого года. Сообщалось, что смерть единственного сына Понаровской "не носит криминальный характер" - он почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома.

Отцом Энтони был джазовый певец Вейланд Родд - второй муж Понаровской.