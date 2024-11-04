"Снова выхожу на сцену": Ирина Понаровская прервала молчание после смерти единственного сына
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71-летняя российская певица и актриса Ирина Понаровская опубликовала первый пост в соцсети Instagram после того, как похоронила единственного сына Энтони в сентябре этого года, передает NUR.KZ.
"Как бы ни била меня жизнь, порой не давая сил подняться... Какие бы испытания ни ждали меня впереди… Я выживу… Я научилась выживать! Я снова выхожу на сцену… Ради любви к своей семье, друзьям и поклонникам! Люблю Вас!
Всегда ваша, Ирина Понаровская", - гласит сообщение на странице артистки в соцсети.
Напомним, Энтони Родд, 39-летний сын певицы, умер в Москве в сентябре этого года. Сообщалось, что смерть единственного сына Понаровской "не носит криминальный характер" - он почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома.
Отцом Энтони был джазовый певец Вейланд Родд - второй муж Понаровской.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2182779-snova-vyhozhu-na-scenu-irina-ponarovskaya-prervala-molchanie-posle-smerti-edinstvennogo-syna/