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"Выросли на этих песнях": Роза Рымбаева окунула в ностальгию, поделившись архивным видео

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Роза Рымбаева
Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева показала архивное видео в своем Instagram-аккаунте - певица была запечатлена во время исполнения песни в программе "Тамаша", передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева вспомнила свое выступление на культовом юмористическом ТВ-шоу "Тамаша". Артистка исполнила на сцене веселую песню "Жездеке".

"Из архива "Тамаши". В то время такая прическа была в моде", - пояснила она.

"Когда я была маленькой, мы собирались всей семьей перед экраном и смотрели эту программу", "Эта песня, на которой мы выросли, мы ее слушали в детстве", "Вы эту песню почему-то давно уже не поете", "Кавер надо на эту песню", "Что за энергия", "Хит 90-х", "Роза Куанышевна сама хрупкая, но голос у нее сильный", - восхитились в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2181738-vyrosli-na-etih-pesnyah-roza-rymbaeva-okunula-v-nostalgiyu-podelivshis-arhivnym-video/

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