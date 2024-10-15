"Мисс Астана 2024": как выглядят девушки, которые поборются за корону

Стало известно, кто вошел в состав четырнадцати финалисток на предстоящем конкурсе "Мисс Астана 2024" - сам финал состоится 18 октября, передает корреспондент NUR.KZ.

За несколько дней до финала организаторы показали, как выглядят финалистки, которые поборются за звание самой красивой девушки Астаны.

Дарига Жарменова, 22 года

Рост: 180

Параметры: 70-60-90

Преподавательница английского языка в начальных классах и выпускница КазУМОиМЯ им. Абылай хана 2023 года. Девушка родом из Шымкента. Среди талантов: пение, проведение мероприятий, работа моделью. Дарига принимала участие в фэшн-показе в Ливане.

2. Амина Танабаева, 20 лет

Рост: 172

Параметры: 78-54-86

Выпускница художественной школы, а также Политехнического колледжа в Астане по специальности "Дизайн интерьера". С 2020 года начала карьеру модели в Астане, участвовала в фотосессиях и модных показах в Казахстане. Одним из значительных достижений стало участие в модных показах в Стамбуле.

3. Ария Кусаинова, 19 лет

Рост: 180

Параметры: 88-61-89

Студентка первого курса по специальности "Экономика" в университете Италии, мечтает работать в сфере политики. Занималась балетом, скорочтением, ментальной арифметикой, большим теннисом на протяжении уже 15 лет. Состояла в казахстанской теннисной федерации, прошла курс по нутрициологии в Стэнфорде. С 12 лет работает моделью, снималась в рекламе для Balenciaga.

4. Ясмин Байболова, 19 лет

Рост: 166

Параметры: 79-60-90

Выпускница Казахской Национальной Академии Хореографии по специальности "Артистка Балета", танцует в театре "Астана Опера". Танцевала на мировых сценах, посещала разные страны с гастролями. Увлекается конным спортом, работает моделью.

5. Анастасия Малород, 25 лет

Рост: 170

Выпускница колледжа КазГюУ по специальности "Переводческое дело". Свободно владеет английским языком. Прожила три месяца в Таиланде и пять лет в ОАЭ. Любит пилатес, готовить, рисовать и заниматься гончарным искусством.

6. Дана Жумагулова

Училась в Польше на менеджера по туризму и переехала в Астану год назад. Развивает блог с 10к подписчиков, увлекается фитнесом, в частности, пилатесом. В совершенстве владеет казахским, русским и английским языками, знает польский на уровне B2 и корейский. Мечтает переехать в Амстердам.

7. Алуа Мухамеджанова, 25 лет

Рост: 177

Параметры: 79-63-85

Выпускница ЕНУ по специальности "Энергоэффективная архитектура", модель с 2-х лет. Любит творческий отдых, путешествовать, рисовать, фотографировать, изучает психологию. Участвовала в проектах для отеля Sheraton, открывала "Игры кочевников", участвовала в мероприятии по случаю десятилетия Астаны.

8. Альбина Арманкызы, 20 лет

Рост: 168

Студентка ЕНУ по специальности "Электроэнергетика", обладатель синего пояса по дзюдо. С детства занимается народными и современными танцами, увлекается фитнесом и плаванием. Преподает физику и математику, олимпиадница по физмату. Призер соревнований по чтению произведений поэтов. Основатель стартапа, получившего инвестиции от ЕНУ в размере 5 тыс. долларов.

9. Жанерке Даулеткулова, 23 года

Рост: 170

Параметры: 80-60-86

Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Многократная и абсолютная чемпионка РК, чемпионка молодежных игр, серебряный и бронзовый призер чемпионата Азии в Малайзии 2018 года, финалистка Кубков мира, участница чемпионатов мира. Тренер по художественной гимнастике в центре А.Юсуповой.

Выпускница "Республиканской специализированной школы-интернат-колледжа олимпийского резерва имени Х.Мунайтпасова". Занимается танцами, работает моделью, участвовала в модном показе на неделе моды в Каппадокии и Анталии.

10. Томирис Жетписова, 18 лет

Рост: 173

Параметры: 85-60-82

Актриса драматического театра и кино, выпускница школы Каракат Абильдиной. Учится на журналиста. Увлекается пением и танцует High heels. Хочет работать в медиа, снималась на ТВ.

11. Адамова Асель, 28 лет

Рост: 166

Параметры: 83-63-92

Чемпионка Азии по джиу-джитсу, серебряный пример чемпионата мира. Училась в ЕНУ по специальности "Общая биология". Работает тренером, дипломированный нутрициолог, занимается тайским боксом и верховой ездой, танцует High heels. Любит кататься на мотоцикле и сноуборде, ведет свой бизнес по продаже спортивной одежды. Занимается волонтерством, помогает животным.

12. Дарина Байтенизова, 17 лет

Рост: 170

Параметры: 88-60-98

Выпускница модельной школы, студентка по специальности "Психология". Занимается танцами с шести лет, сейчас танцует High heels, занимается моделингом с 14 лет, участвовала на казахстанских неделях моды. Заработала первый миллион в 15 лет, продавая одежду.

13. Аякоз Рахат, 24 года

Рост: 170

Параметры: 78-60-93

Выпускница ШКМТУ по специальности "Геодезия", работает риелтором. Актриса, снимается в эпизодах. Увлекается волонтерством, получила благодарственное письмо от Нурсултана Назарбаева, работала в партии "Нур Отан" (ныне Amanat). Семь лет занималась легкой атлетикой, участница марафонов. Развивает блог в Instagram.

14. Акерке Жетписбаева, 23 года

Рост: 170

Параметры: 80-60-88

Работает бухгалтером, участвует в благотворительных забегах, владеет онлайн-магазином женской одежды собственного производства. Работает в модельном агентстве, мечтает стать знаменитым дизайнером и внести вклад в эту индустрию Казахстана.

Напомним, что в прошлом году обладательницей титула "Мисс Астана - 2023" стала Карима Бримжанова. Первой вице-мисс стала Анна Зорина, второй вице-мисс - Бинур Жамболатова, третьей вице-мисс - Наталья Павлишина.