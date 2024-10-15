"Мисс Астана 2024": как выглядят девушки, которые поборются за корону
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Стало известно, кто вошел в состав четырнадцати финалисток на предстоящем конкурсе "Мисс Астана 2024" - сам финал состоится 18 октября, передает корреспондент NUR.KZ.
За несколько дней до финала организаторы показали, как выглядят финалистки, которые поборются за звание самой красивой девушки Астаны.
- Дарига Жарменова, 22 года
Рост: 180
Параметры: 70-60-90
Преподавательница английского языка в начальных классах и выпускница КазУМОиМЯ им. Абылай хана 2023 года. Девушка родом из Шымкента. Среди талантов: пение, проведение мероприятий, работа моделью. Дарига принимала участие в фэшн-показе в Ливане.
2. Амина Танабаева, 20 лет
Рост: 172
Параметры: 78-54-86
Выпускница художественной школы, а также Политехнического колледжа в Астане по специальности "Дизайн интерьера". С 2020 года начала карьеру модели в Астане, участвовала в фотосессиях и модных показах в Казахстане. Одним из значительных достижений стало участие в модных показах в Стамбуле.
3. Ария Кусаинова, 19 лет
Рост: 180
Параметры: 88-61-89
Студентка первого курса по специальности "Экономика" в университете Италии, мечтает работать в сфере политики. Занималась балетом, скорочтением, ментальной арифметикой, большим теннисом на протяжении уже 15 лет. Состояла в казахстанской теннисной федерации, прошла курс по нутрициологии в Стэнфорде. С 12 лет работает моделью, снималась в рекламе для Balenciaga.
4. Ясмин Байболова, 19 лет
Рост: 166
Параметры: 79-60-90
Выпускница Казахской Национальной Академии Хореографии по специальности "Артистка Балета", танцует в театре "Астана Опера". Танцевала на мировых сценах, посещала разные страны с гастролями. Увлекается конным спортом, работает моделью.
5. Анастасия Малород, 25 лет
Рост: 170
Выпускница колледжа КазГюУ по специальности "Переводческое дело". Свободно владеет английским языком. Прожила три месяца в Таиланде и пять лет в ОАЭ. Любит пилатес, готовить, рисовать и заниматься гончарным искусством.
6. Дана Жумагулова
Училась в Польше на менеджера по туризму и переехала в Астану год назад. Развивает блог с 10к подписчиков, увлекается фитнесом, в частности, пилатесом. В совершенстве владеет казахским, русским и английским языками, знает польский на уровне B2 и корейский. Мечтает переехать в Амстердам.
7. Алуа Мухамеджанова, 25 лет
Рост: 177
Параметры: 79-63-85
Выпускница ЕНУ по специальности "Энергоэффективная архитектура", модель с 2-х лет. Любит творческий отдых, путешествовать, рисовать, фотографировать, изучает психологию. Участвовала в проектах для отеля Sheraton, открывала "Игры кочевников", участвовала в мероприятии по случаю десятилетия Астаны.
8. Альбина Арманкызы, 20 лет
Рост: 168
Студентка ЕНУ по специальности "Электроэнергетика", обладатель синего пояса по дзюдо. С детства занимается народными и современными танцами, увлекается фитнесом и плаванием. Преподает физику и математику, олимпиадница по физмату. Призер соревнований по чтению произведений поэтов. Основатель стартапа, получившего инвестиции от ЕНУ в размере 5 тыс. долларов.
9. Жанерке Даулеткулова, 23 года
Рост: 170
Параметры: 80-60-86
Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Многократная и абсолютная чемпионка РК, чемпионка молодежных игр, серебряный и бронзовый призер чемпионата Азии в Малайзии 2018 года, финалистка Кубков мира, участница чемпионатов мира. Тренер по художественной гимнастике в центре А.Юсуповой.
Выпускница "Республиканской специализированной школы-интернат-колледжа олимпийского резерва имени Х.Мунайтпасова". Занимается танцами, работает моделью, участвовала в модном показе на неделе моды в Каппадокии и Анталии.
10. Томирис Жетписова, 18 лет
Рост: 173
Параметры: 85-60-82
Актриса драматического театра и кино, выпускница школы Каракат Абильдиной. Учится на журналиста. Увлекается пением и танцует High heels. Хочет работать в медиа, снималась на ТВ.
11. Адамова Асель, 28 лет
Рост: 166
Параметры: 83-63-92
Чемпионка Азии по джиу-джитсу, серебряный пример чемпионата мира. Училась в ЕНУ по специальности "Общая биология". Работает тренером, дипломированный нутрициолог, занимается тайским боксом и верховой ездой, танцует High heels. Любит кататься на мотоцикле и сноуборде, ведет свой бизнес по продаже спортивной одежды. Занимается волонтерством, помогает животным.
12. Дарина Байтенизова, 17 лет
Рост: 170
Параметры: 88-60-98
Выпускница модельной школы, студентка по специальности "Психология". Занимается танцами с шести лет, сейчас танцует High heels, занимается моделингом с 14 лет, участвовала на казахстанских неделях моды. Заработала первый миллион в 15 лет, продавая одежду.
13. Аякоз Рахат, 24 года
Рост: 170
Параметры: 78-60-93
Выпускница ШКМТУ по специальности "Геодезия", работает риелтором. Актриса, снимается в эпизодах. Увлекается волонтерством, получила благодарственное письмо от Нурсултана Назарбаева, работала в партии "Нур Отан" (ныне Amanat). Семь лет занималась легкой атлетикой, участница марафонов. Развивает блог в Instagram.
14. Акерке Жетписбаева, 23 года
Рост: 170
Параметры: 80-60-88
Работает бухгалтером, участвует в благотворительных забегах, владеет онлайн-магазином женской одежды собственного производства. Работает в модельном агентстве, мечтает стать знаменитым дизайнером и внести вклад в эту индустрию Казахстана.
Напомним, что в прошлом году обладательницей титула "Мисс Астана - 2023" стала Карима Бримжанова. Первой вице-мисс стала Анна Зорина, второй вице-мисс - Бинур Жамболатова, третьей вице-мисс - Наталья Павлишина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2174661-miss-astana-2024-kak-vyglyadyat-devushki-kotorye-poboryutsya-za-koronu/
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