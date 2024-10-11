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"Все такой же красавчик": Беркут окунул фанатов в ностальгию выступлением 20-летней давности

Опубликовано:

Беркут
Беркут. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, известный под псевдонимом Беркут, опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивное выступление 2005 года, передает NUR.KZ.

Фанаты Беркута вновь окунулись в ностальгию - несколько дней назад артист показал, как выглядел в 23 года, а теперь решил вспомнить одно из выступлений на концерте 20 лет назад.

На видео совсем молодой Беркут исполняет композицию "Алл-Оу, Алл-Оу" на казахском языке в компании нескольких танцовщиц.

"Время бежит быстро", - подписал публикацию исполнитель.

"С годами внешне еще красивее, еще "вкуснее", еще благороднее, а голос еще бархатистее и глубже… Тот самый момент, когда возраст человеку очень к лицу", "Беркут, вернись снова со своим шикарным репертуаром", "Красавчик! Да и сейчас на волне! Мое почтение", "Неважно, что прошло почти 20 лет, все такой же красавчик и все так же актуален", - написали восхищенные фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2172903-vse-takoy-zhe-krasavchik-berkut-okunul-fanatov-v-nostalgiyu-vystupleniem-20-letney-davnosti/

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