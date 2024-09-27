"Когда стареешь, тебя мало что удивляет": 78-летний Сильвестр Сталлоне обратился к фанатам

Легендарный американский актер и продюсер Сильвестр Сталлоне опубликовал видеообращение к поклонникам в своем Instagram-аккаунте - он порефлексировал о возрасте и карьерных успехах, передает NUR.KZ.

Обращение Сталлоне связано с успехом нового сезона сериала "Король Талсы", в котором 78-летний актер сыграл главную роль.

"Я в этом бизнесе уже долгое время. Это был невероятный опыт - у меня были взлеты и падения. Но когда ты стареешь, тебя мало что удивляет. Однако отклик фанатов и критиков на "Король Талсы" меня очень удивил и порадовал. Второй сезон просто взорвал - он был невероятным.

Я рад, что мы смогли дать вам шоу такого уровня, особенно учитывая мой возраст. Спасибо всем", - сказал Сильвестр.

Согласно описанию на портале Кинопоиск, сериал рассказывает историю осужденного нью-йоркского мафиози Дуайта Манфреди по прозвищу Генерал, который спустя четверть века выходит на свободу. Босс отправляет его в глушь — в Талсу, штат Оклахома — для организации там криминальной сети. Генерал берется за дело со всей серьезностью и начинает создавать новую криминальную империю.