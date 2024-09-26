Стало известно, какой фильм выдвинут на "Оскар" от Казахстана

Казахстан выдвинул фильм режиссера Асхата Кучинчирекова "Бауырына салу" на получение престижной премии "Оскар", передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации.

В Telegrаm-канале Минкульта сообщили, что фильм "Бауырына салу" утвержден для выдвижения на премию "Оскар". Фильм режиссера Асхата Кучинчирекова уже получил высшую награду национальной премии "Тулпар»"по итогам голосования и был рекомендован представлять Казахстан в номинации "International Feature Film".

При этом, фильм еще не вошел в финальный список номинантов. Голосование Американской академии пройдет в три этапа. С 9 по 13 декабря академики выберут шортлист, который будет обнародован 17 декабря. Голосование по шортлисту состоится с 8 по 12 января 2025 года. По его итогам 17 января станут известны номинанты во всех категориях. Третий, финальный этап, пройдет с 11 по 18 февраля.

"Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии раскрытия конвертов 2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе. Если фильм будет номинирован, режиссер получит приглашение на церемонию. На статуэтке будет указана страна, название фильма и имя режиссера", -сообщили в Минкульте.

Отметим, что в 2023 году Казахстан не выдвигал номинанта на премию. Министр культуры Аида Балаева тогда объяснила, почему Казахстан не примет участия в борьбе за "Оскар".

Летом текущего года кинооператор из Казахстана Еркинбек Птыралиев сообщил в соцсети Instagram, что его приняли в члены Американской академии кинематографических искусств и наук.

Она была основана в 1927 году и ежегодно вручает престижную премию "Оскар" за достижения в различных областях кино. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии. Победители определяются тайным голосованием членов академии.

Согласно информации на сайте премии, в состав Академии кинематографических искусств и наук США входят более 10 500 деятелей и лидеров мировой киноиндустрии, а также знаменитый музей, коллекция фильмов и всемирно известные награды за достижения в области кинематографа.