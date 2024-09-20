"Красивая пара": фанаты обсудили совместные фото Али Окапова и Фаризы Ескермес
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Казахстанский исполнитель Али Окапов и актриса Фариза Ескермес поделились в Instagram совместными фотографиями, снятыми в рамках участия в музыкальном телепроекте, передает NUR.KZ.
"Звездная пара" запечатлелась в студии - на Окапове был яркий пиджак с черными вставками, а Ескермес надела полупрозрачное платье-сетку.
Али и Фариза поблагодарили фанатов за поддержку.
"Завтра второй эфир. Мы вдвоем активно готовимся. Можете оставлять нам пожелания, мы будем читать все письма. Высоко ценим каждое слово поддержки в наш адрес", - написали артисты под фотографиями.
"Только вперед! Мы с Зейном (сын Окапова - прим. ред.) - ваши первые фанаты", - написала Акерке Буркитбай, жена Али Окапова.
Поклонники тоже поддержали пару.
"Самая красивая пара", "Удачи", "Только вперед! Мы с вами", - отметили они в комментариях.
Во время первого выпуска проекта Ескермес и Окапов исполнили хит "Биле", для которого Али вернул свой образ 10-летней давности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2164096-krasivaya-para-fanaty-obsudili-sovmestnye-foto-ali-okapova-i-farizy-eskermes/