Группа Linkin Park решила воссоединиться. И представила новую вокалистку

Американская рок-группа Linkin Park, основанная в середине 90-х и фактически распавшаяся после смерти вокалиста Честера Беннингтона в 2017 году, объявила о воссоединении и новом туре, а также представила новую вокалистку.

К группе присоединится певица Эмили Армстронг, которая ранее выступала в составе калифорнийского рок-коллектива Dead Sara, и новый барабанщик — Колин Бриттэн.

Они присоединятся к основателям Linkin Park — одноклассникам Майку Шиноде (вокалист, гитарист и клавишник) и Брэду Делсону (гитара), а также басисту Дэйву Фарреллу и диджею Джо Хану.

О новом составе группа объявила за два с небольшим месяца до выхода восьмого студийного альбома From Zero, с которым музыканты намерены отправиться в мировой тур в этом и в следующем году.

За последние семь лет Linkin Park предпринимали попытки вместе работать над новой музыкой, но они были неудачными.

38-летняя Армстронг выросла в Лос-Анджелесе, где ее уже почти 20 лет знают как солистку и одну из двух основательниц (наряду с гитаристкой Сьюзи Медли) альтернативного рок-коллектива Dead Sara.

В интервью изданию Billboard Армстронг рассказала, какое колоссальное впечатление произвел на нее альбом Hybrid Theory, выпущенный Linkin Park в 2000 году.

«Когда этот диск вышел, я уже пела в группе, — вспоминает она. — И песня One Step Closer была просто как будто написана прямо для меня».

«Этот альбом был для меня всем — я слушала его, наверное, триллион раз. Я каталась под него на скейте и танцевала под эту музыку», — рассказала певица.

Linkin Park остаются одним из наиболее коммерчески успешных музыкальных коллективов — их сборник синглов Papercuts слушают в стриминговых сервисах не менее 9 млн раз ежедневно.

Linkin Park — не первая группа, которая заменяет вокалиста после гибели фронтмена. Точно так же поступали группы Alice in Chains и Sublime.

Группа Queen уже много лет гастролирует с певцом Адамом Ламбертом вместо Фредди Меркьюри, умершего в 1991 году от СПИДа.

Замену барабанщика коллектива в интервью Billboard Шинода объяснил так: «Роб как-то нам сказал, кажется, несколько лет назад, что он хотел бы несколько дистанцироваться от группы».

«И мы это понимали — это было заметно. Он стал меньше появляться, меньше общаться, и я знаю, что фанаты тоже это заметили, — говорит Шинода. — Так что для меня, как для его друга, это было грустно, но в то же время я хочу, чтобы он делал то, что делает его счастливым».

В новом составе в рамках своего мирового турне группа в сентябре посетит Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Гамбург, Сеул и Лондон, а в ноябре выступит в Боготе.

Это будут первые концерты группы, после того как в 2017 году в возрасте 41 года покончил с собой вокалист Честер Беннингтон.

До выхода нового альбома музыканты обещают выпустить сингл The Emptiness Machine — это первая песня Linkin Park после смерти Честера.