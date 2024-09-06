Димаш Кудайберген выступит на церемонии открытия Всемирных игр кочевников

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген порадует своим выступлением на церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, которая пройдет в Астане 8 сентября, передает NUR.KZ.

Как сообщает Министерство культуры и информации Казахстана, в шоу примут участие около трех тысяч артистов, включая подведомственные организации ведомства и областные творческие коллективы. Перед началом церемонии открытия Всемирных игр кочевников, 8 сентября в 16:00, состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Официальное открытие начнется в 19:00. Шоу обещает стать масштабным 2-часовым музыкально-театрализованным представлением с использованием современных сценических технологий и мультимедийного оформления, сообщили в Минкульте.

"Традиционно ключевым эпизодом открытия станет парад спортивных делегаций, а финалом шоу — музыкальная композиция о дружбе и единении народов в исполнении народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена. Для тех, кто не сможет посетить церемонию лично, будет организована прямая трансляция на телеканале Jibek Joly", - говорится в сообщении.

В рамках игр кочевников Димаш также даст два сольных концерта в Астане - 13 и 14 сентября.