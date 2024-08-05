Китайские фанаты удивили Димаша Кудайбергена (видео)

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представил новый трек под названием "Angel Love" на гала-концерте китайского шоу "Singer". Фанаты выучили текст песни за считанные часы, передает NUR.KZ.

Через несколько часов после исполнения музыкальной новинки на шоу Димаш оказался в окружении китайских фанатов.

Когда казахстанский артист решил записать видео с ними, поклонники вдруг хором запели ту самую новую композицию "Angel Love" слово в слово, чем изрядно удивили Кудайбергена.

"Как можно было выучить песню за 6-7 часов после премьеры? Дорогие, вы меня удивляете. Завтра выложу видео своего выступления на своем официальном YouTube-канале", - написал Димаш в соцсети.

Примечательно, что официального релиза трека еще не было ни на одной музыкальной площадке. Димаш, однако, пообещал это исправить в самом скором времени.

Недавно народный артист Казахстана объявил, что даст второй концерт в Астане, и объявил старт продаж билетов.