Китайские фанаты удивили Димаша Кудайбергена (видео)
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Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представил новый трек под названием "Angel Love" на гала-концерте китайского шоу "Singer". Фанаты выучили текст песни за считанные часы, передает NUR.KZ.
Через несколько часов после исполнения музыкальной новинки на шоу Димаш оказался в окружении китайских фанатов.
Когда казахстанский артист решил записать видео с ними, поклонники вдруг хором запели ту самую новую композицию "Angel Love" слово в слово, чем изрядно удивили Кудайбергена.
"Как можно было выучить песню за 6-7 часов после премьеры? Дорогие, вы меня удивляете. Завтра выложу видео своего выступления на своем официальном YouTube-канале", - написал Димаш в соцсети.
Примечательно, что официального релиза трека еще не было ни на одной музыкальной площадке. Димаш, однако, пообещал это исправить в самом скором времени.
Недавно народный артист Казахстана объявил, что даст второй концерт в Астане, и объявил старт продаж билетов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2144511-kitayskie-fanaty-udivili-dimasha-kudaybergena-video/