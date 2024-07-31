Серик Ибрагимов разместил видео с олимпийским чемпионом Елдосом Сметовым

Казахстанский исполнитель Серик Ибрагимов показал в своем Instagram видео с олимпийским чемпионом, отечественным дзюдоистом Елдосом Сметовым, передает NUR.KZ.

На архивном видео Елдос Сметов и Серик Ибрагимов отрабатывают приемы на татами. Певец поздравил спортсмена с блестящей победой в Париже и пошутил, что сам тренировал его.

"Елдос Сметов - олимпийский чемпион, золотой медалист, казахский батыр. Поздравляю! Ты всем доказал. Обладатель большого сердца. Я сам его готовил. Досмотрите видео до конца. Это кадры 5-6-летней давности, тогда я был еще не в форме", - написал Серик.

"Наши парни лучше всех", "В следующий раз, Серик, ты готовься к Олимпиаде", "Так это я тебя готовил, Серик", "Елдос действительно настоящий батыр", "Саке, а ты бы пел лучше свои песни пел", "Поздравляю наш народ с победой", - пишут под видео пользователи Казнета.

Напомним, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл финал Олимпиады-2024 и принес национальной сборной первое золото турнира в Париже. На церемонии награждения на Олимпиаде спортсмен заплакал при исполнении гимна.