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Серик Ибрагимов разместил видео с олимпийским чемпионом Елдосом Сметовым

Опубликовано:

Елдос Сметов и Серик Ибрагимов
Елдос Сметов и Серик Ибрагимов. Кадр из видео: instagram.com/ibragimovserik

Казахстанский исполнитель Серик Ибрагимов показал в своем Instagram видео с олимпийским чемпионом, отечественным дзюдоистом Елдосом Сметовым, передает NUR.KZ.

На архивном видео Елдос Сметов и Серик Ибрагимов отрабатывают приемы на татами. Певец поздравил спортсмена с блестящей победой в Париже и пошутил, что сам тренировал его.

"Елдос Сметов - олимпийский чемпион, золотой медалист, казахский батыр. Поздравляю! Ты всем доказал. Обладатель большого сердца. Я сам его готовил. Досмотрите видео до конца. Это кадры 5-6-летней давности, тогда я был еще не в форме", - написал Серик.

"Наши парни лучше всех", "В следующий раз, Серик, ты готовься к Олимпиаде", "Так это я тебя готовил, Серик", "Елдос действительно настоящий батыр", "Саке, а ты бы пел лучше свои песни пел", "Поздравляю наш народ с победой", - пишут под видео пользователи Казнета.

Напомним, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл финал Олимпиады-2024 и принес национальной сборной первое золото турнира в Париже. На церемонии награждения на Олимпиаде спортсмен заплакал при исполнении гимна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2142687-serik-ibragimov-razmestil-video-s-olimpiyskim-chempionom-eldosom-smetovym/

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