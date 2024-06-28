"Люблю свою профессию": Майя Бекбаева показала, как она и ее супруг выглядели в начале карьеры
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Известная казахстанская телеведущая Майя Бекбаева тепло поздравила коллег с Днем работников средств массовой информации и показала архивные кадры, передает NUR.KZ.
Майя Бекбаева отметила, что искренне любит свою профессию, как и ее супруг - тележурналист Адиль Нуртай.
"От всего сердца поздравляю всех своих коллег, всех причастных к миру медиа. Люблю свою профессию всей душой и благодарю за все, что она дала мне в этой жизни!
На фото мы с Адилем где-то в начале нашего профессионального пути, лет 13 назад.
Тогда мы еще не знали, сколько всего интересного ждет нас впереди, сколько крутых и важных проектов мы снимем, что профессия станет для нас мощным объединяющим фактором. Основой нашего единства, из которого и вырастает истинная любовь", - написала она.
"С профессиональным праздником! Удачи и процветания", "Поздравляю с праздником, Майя! Учусь на журналиста, поступил, вдохновившись вашей деятельностью!", "Красивая пара", - гласят комментарии под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2125731-lyublyu-svoyu-professiyu-mayya-bekbaeva-pokazala-kak-ona-i-ee-suprug-vyglyadeli-v-nachale-karery/