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"Люблю свою профессию": Майя Бекбаева показала, как она и ее супруг выглядели в начале карьеры

Опубликовано:

Майя Бекбаева и Адиль Нуртай
Майя Бекбаева и Адиль Нуртай. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Известная казахстанская телеведущая Майя Бекбаева тепло поздравила коллег с Днем работников средств массовой информации и показала архивные кадры, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева отметила, что искренне любит свою профессию, как и ее супруг - тележурналист Адиль Нуртай.

"От всего сердца поздравляю всех своих коллег, всех причастных к миру медиа. Люблю свою профессию всей душой и благодарю за все, что она дала мне в этой жизни!

На фото мы с Адилем где-то в начале нашего профессионального пути, лет 13 назад.

Тогда мы еще не знали, сколько всего интересного ждет нас впереди, сколько крутых и важных проектов мы снимем, что профессия станет для нас мощным объединяющим фактором. Основой нашего единства, из которого и вырастает истинная любовь", - написала она.

"С профессиональным праздником! Удачи и процветания", "Поздравляю с праздником, Майя! Учусь на журналиста, поступил, вдохновившись вашей деятельностью!", "Красивая пара", - гласят комментарии под постом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2125731-lyublyu-svoyu-professiyu-mayya-bekbaeva-pokazala-kak-ona-i-ee-suprug-vyglyadeli-v-nachale-karery/

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