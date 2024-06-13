"Уникальное место по энергии и красоте": звезда "Экипажа" Данила Козловский восхитился Медеу
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Российский актер театра и кино Данила Козловский побывал на Медеу и восхитился увиденным. По словам звезды фильма "Экипаж", он давно мечтал посетить высокогорный каток в Алматы, передает NUR.KZ.
Видео, снятое на Медеу, Данила разместил в своем блоге в Instagram. В Алматы звезда российского кино приехал с музыкальным спектаклем.
"Всегда мечтал попасть на Медеу. С самого первого момента, когда услышал это странное для моего уха слово, но очень красивое. В общем, я здесь, в этом легендарном месте. Совершенно великолепный памятник советского конструктивизма. Уникальное совершенно место по своей энергии и красоте", - восхитился актер.
"С приездом в наш родной город!", "Данила, приезжай зимой на этот каток. Вот тогда и мощь, и энергия в полной силе! Будем ждать тебя зимой", "Когда в Астану?", "В Шымкент тоже надо. На лучшие в Казахстане шашлык, самсу, бешбармак", - пишут комментарии подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2117070-unikalnoe-mesto-po-energii-i-krasote-zvezda-ekipazha-danila-kozlovskiy-voshitilsya-medeu/