"Уникальное место по энергии и красоте": звезда "Экипажа" Данила Козловский восхитился Медеу

Российский актер театра и кино Данила Козловский побывал на Медеу и восхитился увиденным. По словам звезды фильма "Экипаж", он давно мечтал посетить высокогорный каток в Алматы, передает NUR.KZ.

Видео, снятое на Медеу, Данила разместил в своем блоге в Instagram. В Алматы звезда российского кино приехал с музыкальным спектаклем.

"Всегда мечтал попасть на Медеу. С самого первого момента, когда услышал это странное для моего уха слово, но очень красивое. В общем, я здесь, в этом легендарном месте. Совершенно великолепный памятник советского конструктивизма. Уникальное совершенно место по своей энергии и красоте", - восхитился актер.

"С приездом в наш родной город!", "Данила, приезжай зимой на этот каток. Вот тогда и мощь, и энергия в полной силе! Будем ждать тебя зимой", "Когда в Астану?", "В Шымкент тоже надо. На лучшие в Казахстане шашлык, самсу, бешбармак", - пишут комментарии подписчики.