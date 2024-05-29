"Фантастическая ночь": участники рок-группы Scorpions поблагодарили алматинцев после концерта

Scorpions отыграли концерт в Алматы в рамках мирового турне "Love at First Sting". В официальном Instagram рок-группы появился пост с благодарностью к алматинцам, посетившим шоу, передает NUR.KZ.

8-минутный отрывок прошедшего накануне концерта легенд рок-музыки появился в их официальном Instagram-аккаунте. Участники бэнда опубликовали обращение к жителям и гостям Алматы, которые заполнили Алматы Арену.

"Спасибо Алматы и Казахстану за фантастическую ночь тяжелого рока! Мы тоже вас любим! Scorpions", - подписали публикацию немецкие рокеры.

Казахстанские поклонники остались под впечатлением от шоу и поблагодарили музыкантов.

"Спасибо за концерт! Это было потрясающе", "Спасибо за эмоции! Вы лучшие", "Легендарные Scorpions в моем родном городе - было громко и классно", "Спасибо, что приехали в Казахстан", - написали в комментариях.

Отметим, Scorpions находятся в мировом турне под названием "Love at First Sting", в рамках которого дадут концерты почти в двух десятках стран.

Недавно в Алматы концерт с аншлагом дала еще одна иностранная звезда - американская певица Николь Шерзингер.