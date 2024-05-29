"В предвкушении": Димаш Кудайберген назвал дату премьеры нового "гангстерского" клипа

Димаш Кудайберген наконец представит видеоклип на англоязычную песню "Smoke", отрывок которого он показывал еще в марте. Дату премьеры народный артист Казахстана назвал в Instagram, передает NUR.KZ.

"Дорогие друзья! Рад сообщить, что 29 мая в 20:00 по времени Астаны на моем YouTube-канале состоится премьера музыкального видео на песню "Smoke".

Наша новая работа является коллаборацией американских и казахстанских клипмейкеров. Это был интересный опыт, и, думаю, вам понравится наша история", - заинтриговал поклонников Димаш.

Поклонники обрадовались новостям и написали, что ждут релиза.

"С нетерпением ждем премьеры. Спасибо за прекрасный, незабываемый концерт в Стамбуле", "Ну вот и дождались... Других слов подобрать не могу", "Будем в назначенное время. Спасибо за приглашение", "О, не то слово, мы в предвкушении и предчувствии чего-то огненного... Ведь дыма без огня не бывает... А уж удивлять ты - мастер!" - написали в комментариях.

Первый отрывок клипа на песню "Smoke" Димаш публиковал еще в середине марта - тогда поклонников заинтриговали кадры с возможным экранным поцелуем.