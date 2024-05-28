"Гордимся": Балжан Бидаш пришла на концерт Димаша с флагом Казахстана

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш показала видео, снятое на юбилейном концерте Димаша Кудайбергена в Турции - артистка высоко оценила шоу коллеги, передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы "КешYOU" прилетела в Стамбул, чтобы поддержать Димаша Кудайбергена на концерте, который он дал на стадионе футбольного клуба "Бешикташ" в честь своего 30-летия.

Балжан опубликовала ряд фотографий и видео с путешествия, в том числе отрывки с шоу народного артиста Казахстана. На концерт исполнительница пришла с флагом Казахстана, который гордо развевала на стадионе, пока Димаш выступал.

"Путешествие в Стамбул прошло успешно. Димаш выступил перед 40 тысячами зрителей на стамбульском стадионе "Бешикташ". Фанаты прилетели с разных стран. Концерт он отработал на все 100. Димаш, пусть твой голос всегда звучит по всему миру! Мы тобой гордимся! Вернулась, пожелав самой себе такого же концерта", - написала Бидаш под публикацией.

Напомним, 24 мая Димаш Кудайберген дал юбилейный концерт в Стамбуле. Своими впечатлениями от шоу поделилась и телеведущая Майя Бекбаева, которая тоже лицезрела его вживую.