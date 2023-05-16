"Я сказал все, что мог сказать": The Weeknd решил сменить свое сценическое имя

The Weeknd. Фото: instagram.com/theweeknd

Канадский популярный исполнитель The Weeknd решил сменить свое сценическое имя. Певец вернулся к своему настоящему имени Эйбел Тесфайе в соцсетях.

В одном из своих интервью певец заявил, что хочет "убить" свою профессиональную личность The Weeknd, пишет британский таблоид Daily Mail.

Поп-звезда, исполнивший хиты "Blinding Lights" и "Starboy", начал свою карьеру в 2009 году. За время своего творческого пути стал обладателем четырех премий "Грэмми". Однако недавно он сообщил о своих планах отказаться от этого имени после выпуска своего следующего альбома.

В статье говорится, что псевдоним "The Weeknd" возник из-за того, что он бросил школу, взял свой матрас, "уехал на один уик-энд и никогда не вернулся домой".

Поклонники неоднозначно отреагировали на решение артиста. Одни просили не делать этого, другие заявили, что все равно будут любить его творчество.

"Эйбел, не убивай The Weeknd", "Я не могу жить без твоей музыки", "Я люблю The Weeknd, но Эйбел мне тоже нравится", - прокомментировали они.

Экс-бойфренд Селены Гомес и Джиджи Хадид сообщил, что готов закрыть главу Weeknd.

"Как The Weeknd, я сказал все, что мог сказать", - заявил музыкант.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2020682-ya-skazal-vse-chto-mog-skazat-the-weeknd-reshil-smenit-svoe-stsenicheskoe-imya/