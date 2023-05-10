Димашу Кудайбергену "скинули" ребенка на концерте в Ереване (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный певец Димаш Кудайберген показал в соцсети кадры со своего сольного концерта, который прошел в Ереване. Во время выступления Димаш ловил не только воздушные поцелуи зрителей, но и ребенка, которого "скинули" к нему в руки, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Димаша Кудайбергена с восторгом встретили поклонники в аэропорту Еревана. После сольного концерта, который состоялся в столице Армении 29 мая, певец встретился с фанатами и поблагодарил армянский народ за радушную встречу.

В своем Instagram Димаш показал кадры с концерта, прошедшего в Ереване. Он исполнил народную армянскую песню.

Димаш также показал, с какой любовью отнеслись к нему восхищенные зрители.

"Поцелуи и дети, падающие сверху. Вот так закончился наш концерт в Армении. Спасибо за вашу любовь", - отметил артист.

"Димаш, дорогой, спасибо за армянскую песню. Ты спел ее с такой кристально чистой душой и сердцем", "Видели своими глазами!!! Это было нечто", "Ни один ваш концерт уже не может пройти без детишек. Димаш, дети должны слышать ваш прекрасный голос и песни с пеленок, тогда мир станет добрее и счастливее!", "О, это было здорово! До сих пор живем воспоминаниями о концерте! Я тоже тянула руку с трибуны", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2019906-dimashu-kudaybergenu-skinuli-rebenka-na-kontserte-v-erevane-video/