Димаш Кудайберген выпустил новый клип с участием брата и сестры

Кадр из клипа: YouTube/ Dimash Qudaibergen

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген представил клип на песню под названием Together, музыку для которой написал его младший брат Абильмансур, об этом говорится на официальном сайте артиста.

В клипе снимались Димаш Кудайберген, его брат и сестра – Абильмансур и Раушан Кудайберген. Музыку к песне Together написал 16-летний Абильмансур Кудайберген, для которого это дебютная композиторская работа.

Авторами сценария к видео стали Галым Асылов и Андрей Ходин.

"Несколько дней мы обсуждали главную концепцию клипа и пришли к мнению, что Димашу очень подойдет идея спасения мира и путешествия сквозь пространство к другим планетам.

Сначала мысль была крайне расплывчатой, но в процессе обсуждений она набирала сил и крепла. Появилась четкая концепция смешения сна и реальности, ведь музыка Димаша тоже балансирует на грани реальности и абсолютной фантастики.

При этом нам хотелось оставить в клипе идею семейных ценностей, именно поэтому в сценарий были введены персонажи брата и сестры главного героя", – рассказал Ходин.

Абильмансур Кудайберген рассказал, что основная тема мелодии сформировалась как импровизация, а затем, после некоторых изменений, он показал демо старшему брату, и уже после его одобрения Ерлан Бекчурин сделал аранжировку.

"Это первая выпущенная мною композиторская работа. Я сочиняю песни самостоятельно или вместе с моими друзьями. Песня Together призывает людей жить без конфликтов, ведь все должны быть дружными и быть вместе. Также это мой первый клип, мне очень понравились съемки, это был интересный опыт", – подчеркнул брат Димаша.

Добавим, что, согласно информации на сайте Евразийского фан-клуба (ЕФК) Димаша Кудайбергена, артист родился 24 мая 1994 года в городе Актобе. Первое появление Димаша на сцене в качестве исполнителя произошло в возрасте двух лет в небольшой роли в местной театральной постановке.

В возрасте пяти лет Димаш начал брать уроки игры на фортепиано и вокала в детской студии Актюбинского музыкального колледжа имени Ахмета Жубанова.

В 2015 году артист завоевал Гран-при конкурса "Славянский базар". А в 2016 году на церемонии вручения наград "Народный любимец" в Казахстане он получил премию "Артист эстрады".

Мировое признание Димаш Кудайберген получил после участия в вокальном конкуре I am a Singer в Китае. В соревновании он дошел до финала, заняв в итоге второе место.

В 2017 году он победил в номинации "Самый популярный певец Азии" китайской музыкальной премии ERC Chinese Top Ten Awards в Шанхае, считающейся эквивалентом американской "Грэмми".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2016048-dimash-kudaybergen-vypustil-novyy-klip-s-uchastiem-brata-i-sestry/