"Мы немного ревнуем": Димаш Кудайберген появился в компании молодой грузинской певицы

Димаш Кудайберген и Нуца Бузаладзе. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель поделился в Instagram фотографиями из Лос-Анджелеса, на которых запечатлен с молодой талантливой певицей из Грузии Нуцей Бузаладзе, передает NUR.KZ.

"Приятный вечер с талантливой девушкой", - написал артист, отметив аккаунт известной грузинской певицы.

На фото с Димашем запечатлелась красавица Нуца Бузаладзе, обладающая великолепными вокальными данными. Девушка запомнилась яркими выступлениями на конкурсах "Новая волна-2014" в Юрмале, "Новый голос" в Стамбуле, участием в проекте "Ну-ка, все вместе!" и шоу American Idol.

Снимок с Нуцей вызвал бурную реакцию преданных фанатов казахстанского артиста.

"Золотой запас мировой эстрады! Раз тебе хорошо, то и мы довольны", "Красивая еще, все побежали к ней на страничку?", "Дорогой Димаш, эта девушка - гордость Грузии, она моя соотечественница, я безумно рада, что вы встретились", "Вау, обожаю фото Димаша с эффектными и красивыми девушками", "Эх, девочки, девочки! Они и не знают как им повезло", "Разбиваешь сердца, мы понимаем, что это всего лишь работа, но все же немного ревнуем", - отреагировали подписчики.

Нуца выложила эти же фото на своей страничке и прокомментировала их.

"Золотое сердце, золотая личность и золотой голос Димаш Кудайберген", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2015942-my-nemnogo-revnuem-dimash-kudaybergen-poyavilsya-v-kompanii-molodoy-gruzinskoy-pevitsy/