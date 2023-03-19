"Настоящая легенда": 91-летняя супермодель снялась для обложки журнала Vogue

Кармен Делль’Орефиче. Фото: instagram.com/vogueczechoslovakia

Старейшая супермодель мира Кармен Делль’Орефиче, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самой длинной карьерой, снялась для обложки журнала Vogue Czechoslovakia.

Снимки были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте модного издания.

На кадрах знаменитая модель предстала в объективе фотографа Альберта Уотсона. На фото в насыщенных синих оттенках она запечатлена в наряде Schiaparelli и уголовном уборе Kokin New York.

"Настоящая легенда", "Великолепная", "Фотографии уникальны и захватывают дух", "Они просто потрясающие", "Она та, кем я хочу быть, когда вырасту", "Невероятная женщина", – написали комментаторы.

Как отметили авторы публикации, в 1947 году 15-летняя Кармен стала одной из самых молодых моделей, появившихся на обложке журнала Vogue.

"Легенда, икона моды с более чем 70-летним опытом работы в индустрии, сегодня она является старейшей работающей моделью в мире", – говорится в подписи к фото.

Подписчики восхитились работой фотографа и модели и согласились, что Кармен Делль’Орефиче действительно можно назвать легендой мира моды.

На сайте издания уточняется, что Делль'Орефиче хочет, чтобы эта съемка стала последней в ее карьере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2013281-nastoyaschaya-legenda-91-letnyaya-supermodel-snyalas-dlya-oblozhki-zhurnala-vogue/