Песня Димаша Кудайбергена на казахском языке впервые попала в эфир радио в США

Димаш Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Песня казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Zhalyn ("Пламя") на казахском языке впервые прозвучала в эфире американского Channel R Radio, сообщает официальный сайт артиста.

Отмечается, что на данной радиостанции уже звучали англоязычные песни Кудайбергена, такие как Fly Away, Be with me, Golden и Screaming.

"Трансляция песни Димаша на казахском языке на американском радио стала возможной благодаря всем поклонникам его творчества, которые ежедневно запрашивали песню в эфире радиостанции", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте артиста, Channel R Radio в Сиэтле была создана в феврале 2020 года. В эфире радио круглосуточно играет микс современных хитов – от поп-музыки до R&B, рока, рэпа и электронной музыки.

Кроме того, в марте прошлого года радиостанция впервые включила композицию Димаша Кудайбергена Fly Away в список номинантов для еженедельного голосования в чарте ChannelRSongOfTheWeek. По итогам недели песня заняла 1 место.

Добавим, что песня на казахском языке Zhalyn была написана казахстанским композитором Едильжаном Габбасовым в соавторстве с Димашем Кудайбергеном. Текст композиции написал поэт Нуржан Асхатулы. Премьера песни состоялась в августе прошлого года.

