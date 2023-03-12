Звезда сериала "Уэнсдэй" снялась для обложки Elle

Дженна Ортега. Фото: Christopher Polk/NBC/NBC via Getty Images

Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега снялась для обложки американского Elle. Известно, что актриса украсит обложку апрельского номера популярного журнала.

В официальном Instagram-аккаунте издания опубликованы несколько снимков из фотосессии Ортеги.

На обложке Ортега позирует в платье испанского бренда Loewe с гигантским цветком антуриума на топе. В верхней части можно видеть длинный пластиковый стержень, торчащий спереди.

Еще Дженна предстала в платье JW Anderson без бретелек. Наряд похож на гигантскую серебряную бусину.

Для этой же фотосессии актриса примерила белое мини-платье Coperni с бисером и открытой спиной. Образ дополнила головным убором с перьями.

Героиня апрельского номера надела также ярко-красное платье Prada на тонких бретельках с V-образным вырезом.

Elle анонсировал интервью с восходящей звездой, в котором Оргтега рассказала о работе над фильмом "Крик 6", а также о том, как проходит подготовка ко второму сезону полюбившегося многим сериала "Уэнсдэй".

По данным сайта IMDB, Дженна Ортега родилась 27 сентября 2002 года в Калифорнии.

Актриса начала сниматься в 9 лет - дебютировала в телесериале на телеканале Disney.

Сейчас на счету 20-летней актрисы более чем 15 картин. Стоит отметить, что Ортега часто снимается в хоррорах, особенно в последние годы. За это некоторые прозвали Дженну "королевой крика" нового поколения.

Особую популярность актрисе принесла роль Уэнсдэй Аддамс в недавнем сериале от Netflix.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2012210-zvezda-seriala-uensdey-snyalas-dlya-oblozhki-elle/