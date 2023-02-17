Имя победителя X-Factor Kazakhstan станет известно в эту субботу

Финалисты "X-Фактор". Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

Завтра, 18 февраля, на Первом канале "Евразия" состоится гранд-финал музыкального шоу "Х-Фактор". Победитель заберет долгожданный приз – 5 миллионов тенге, передает NUR.KZ.

В эту субботу на Первом канале "Евразия" пройдет гранд-финал шоу "Х-Фактор".

В прямом эфире выяснится, кто из трех финалистов займет пьедестал почета и заберет главный приз – 5 миллионов тенге!

Мирас Ерболов. Фото: архив участников проекта "Х-Фактор"

Несколько тысяч претендентов из десятков городов Казахстана более полугода боролись за победу, и только трое смогли дойти до гранд-финала.

Андрей Сергеев. Фото: архив участников проекта "Х-Фактор"

В финале три простых парня – повар Андрей Сергеев, военный Мерхат Канапьянов и учитель физкультуры Мирас Ерболов, но они обладают незаурядным талантом, который по достоинству оценило строгое жюри.

Грандиозный финал шоу на Первом канале "Евразия" смотрите в прямом эфире в субботу, 18 февраля, в 19:00. Шоу с оглашением результатов смотрите в 23:00.

Мерхат Канапьянов. Фото: архив участников проекта "Х-Фактор"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2009878-pobeditel-x-factor-opredelitsya-v-subbotu-na-pervom-kanale-evraziya/