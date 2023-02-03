Светлана Лобода представила эмоциональный трек накануне концерта в Астане

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Заслуженная артистка Украины, певица и телеведущая Светлана Лобода представила новый эмоциональный сингл. Премьера песни состоялась накануне ее концерта в Астане, передает NUR.KZ.

О премьере сингла певица сообщила своим поклонникам в Instagram. Она отметила, что песню можно услышать на всех цифровых площадках.

"По-Украински" - это сильно, мужественно, с честью, единством и верой, что обязательно свет восстанет над тьмой", - прокомментировала артистка выход премьеры.

Она также добавила, что посвятила песню всем супергероям нашего времени.

"Для меня этот сингл прошел сегодня лейтмотивом по моей стране. Мне очень хотелось найти в себе силы и найти ту самую песню, которая станет отражением мужества и стойкости моего народа. Вот о чем моя песня. И я уверена, я буду услышана", - отметила она.

"Это такой неимоверный, сильный трек!", "Вы не умеете делать что-то плохо. Песня коснулась души! Очень достойно и патриотично!", "Мне песня понравилась", - отреагировали подписчики.

Отметим, что премьера нового сингла певицы состоялась накануне ее концерта в Астане, который пройдет завтра, 4 февраля. Артистка также провела концерт в Семее. В сторис Instagram Светлана поблагодарила жителей Семея за радушную встречу.

"Я благодарю вас за прекрасный теплый прием. Я очень рада, что мы снова в Казахстане, уже дважды за два месяца. Завтра будет город Астана", - отметила она, показав теплую встречу со своими фанатками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2007948-svetlana-loboda-predstavila-emotsionalnyy-trek-nakanune-kontserta-v-astane/