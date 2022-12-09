Как проголосовать за участника из Казахстана на "Детском Евровидении"

Давид Чарлин. Фото: instagram.com/david.charlin

Представлять Казахстан на "Детском Евровидении" в этом году будет 12-летний Давид Чарлин. Как поддержать соотечественника и проголосовать за юного исполнителя, рассказали на странице в Instagram школы "БЭСТ".

Напомним, алматинец Давид Чарлин стал победителем прошедшего в Актобе вокального конкурса "Baqytty bala-2022", благодаря чему и получил право представлять свою страну на "Детском Евровидении". Он занимается музыкой около трех лет и профессионально – последний год.

Чтобы проголосовать за Чарлина, нужно:

пройти по ссылке junioreurovision.tv или jesc.tv;

просмотреть короткий видеоролик с композициями всех участников конкурса;

выбрать Давида Чарлина, а также еще двух участников, за которых хотели бы проголосовать;

в конце страницы нажать на иконку "Принять мои голоса", или Submit my votes. Голосование проходит на бесплатной основе.

Первый этап голосования продлится с 10 декабря 01:00 до 11 декабря 20:59 по времени Астаны. Второй этап голосования возобновится на сайте после всех выступлений участников на 15 минут.

Гранд-финал международного конкурса Junior Eurovision 2022 состоится 11 декабря в Ереване.

Выступление Давида Чарлина можно будет увидеть в прямом эфире телеканала "Хабар" 11 декабря в 21:00 по времени Астаны. На конкурсе казахстанский певец выступит под номером 3 и исполнит новую композицию "Жер-Ана", песню о любви к родине.

Ранее продюсер Жан Муканов сообщил, что песню для Давида написал Хамит Шангалиев - автор треков Ержана Максима и Каракат Башановой, которые выступали на "Детском Евровидении" в 2019 и 2020 годах и заняли вторые места.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2000932-kak-progolosovat-za-uchastnika-iz-kazahstana-na-detskom-evrovidenii/