The Limba получил элитный дом в Алматы за дуэт с Арутом Назаряном

The Limba. Фото: instagram.com/thelimba

Казахстанский артист The Limba создал feat с российским предпринимателем и музыкантом Арутом Назаряном. За это певец получил элитный дом в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на PR-менеджера артиста.

Как сообщает PR-менеджер артиста, ранее Арут Назарян заплатил за дуэт с российским рэпером Big Baby Tape 200 тысяч долларов. Затем был feat с Алишером Моргенштерном, за который тот получил уже миллион долларов.

Обсуждая аналогичную сделку с Назаряном, The Limba решил принять оплату за дуэт не деньгами - вместо этого он попросил дом для своей матери в элитном районе Алматы.

Накануне музыкальный исполнитель разместил в Stories своего Instagram фото счастливой родительницы с ключами. Совместный релиз двух музыкантов можно ожидать в ближайшие дни.

Мать певца The Limba. Фото: instagram.com/thelimba

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1998792-the-limba-poluchil-elitnyy-dom-v-almaty-za-duet-s-arutom-nazaryanom/