Димаш Кудайберген вдохновил фанатку из Вьетнама на изучение казахского языка (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Поклонница Димаша Кудайбергена из Вьетнама начала изучать казахский язык ради своего кумира. Девушка призывает и других фолловеров Димаша сделать это. Знание казахского фанатка продемонстрировала при встрече с артистом, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген разместил новое видео в Instagram.

"Я особенно благодарен своим поклонникам со всего мира, которые проявляют уважение к казахскому языку", - отметил исполнитель.

На кадрах представители фан-клуба из Вьетнама выражают свою любовь к кумиру при встрече с ним. Одна из девушек произнесла речь на казахском языке, чем очень удивила и порадовала Димаша. В знак благодарности и уважения артист поцеловал ее руку.

Ролик растрогал его подписчиков. Они признались, что Димаш вдохновляет их на изучение казахского языка и культуры Казахстана.

"Я тоже хочу выучить казахский! Я хочу понять все, что ты говоришь", "Восхищаюсь этой девушкой, ведь казахский язык сложный для изучения. Солнышко, все больше и больше людей во всем мире хотят изучать твой родной язык, чтобы быть ближе к тебе", "Девушка просто молодец! Так много сказала на казахском!", "Горжусь тобой, дорогой мой кумир, люблю за твою человечность, великую душу и огромное сердце!" - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1990964-dimash-kudaybergen-vdohnovil-fanatku-iz-vetnama-na-izuchenie-kazahskogo-yazyka-video/