Глава оскаровской комиссии России покинул пост в знак протеста против невыдвижения на "Оскар"

"Оскар". Иллюстративное фото: Andrew H. Walker/Getty Images

Режиссер Павел Чухрай покинул пост председателя оскаровской комиссии России в знак протеста против решения не выдвигать фильм российского производства на "Оскар", передает ТАСС.

По словам Чухрая, российская Национальная киноакадемия приняла решение не выдвигать фильм российского производства "в одностороннем порядке" и "через голову оскаровской комиссии". Режиссер утверждает, что с комиссией не посоветовались и даже не уведомили.

"Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации", - говорится в письме Чухрая к членам российской оскаровской комиссии.

Ранее на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России сообщили, что они не будут в этом году выдвигать свои фильмы на "Оскар".

А победителей "Оскар-2023" объявят в прямом эфире 12 марта следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1989784-glava-oskarovskoy-komissii-rossii-pokinul-post-v-znak-protesta-protiv-nevydvizheniya-na-oskar/