Димаш Кудайберген получил медаль из рук Папы Римского (фото)

Димаш Кудайберген и Папа Римский Франциск. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген получил медаль от Папы Римского Франциска. Радостной новостью Димаш поделился на своей странице в Instagram.

"Спасибо Папе Римскому за награду. Это большая честь для нас", - подписал совместные снимки Димаш.

В посте он также пожелал понтифику долгих лет жизни.

Напомним, Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан с государственным визитом во вторник, 13 сентября. Вчера он принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также провел святую мессу в Нур-Султане.

На съезде религиозных лидеров он процитировал Абая и призвал решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987851-dimash-kudaybergen-poluchil-medal-iz-ruk-papy-rimskogo-foto/