Димаш Кудайберген получил медаль из рук Папы Римского (фото)
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Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген получил медаль от Папы Римского Франциска. Радостной новостью Димаш поделился на своей странице в Instagram.
"Спасибо Папе Римскому за награду. Это большая честь для нас", - подписал совместные снимки Димаш.
В посте он также пожелал понтифику долгих лет жизни.
Напомним, Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан с государственным визитом во вторник, 13 сентября. Вчера он принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также провел святую мессу в Нур-Султане.
На съезде религиозных лидеров он процитировал Абая и призвал решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987851-dimash-kudaybergen-poluchil-medal-iz-ruk-papy-rimskogo-foto/