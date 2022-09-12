"Голос просто невероятный": фанаты дали высокую оценку новой песне Дильназ Ахмадиевой

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева, представившая недавно свой новый сингл, получила высокую оценку меломанов. Они отметили, что песня очень душевная, а у исполнительницы невероятный голос, передает NUR.KZ.

Дильназ разместила отрывок своего нового трека "Грабли" в Instagram, премьера которого состоялась несколькими днями раньше.

Певица предложила послушать песню тем, кто еще ее не слышал. Фанаты дали высокую оценку музыкальной новинке.

"Как же я люблю вас", "Поздравляю! Хит однозначно! Спасибо за ваше творчество", "Голос просто невероятный, ведь это изнутри, невероятное чувство счастья, вот откуда такие ноты", "У меня на репите с первого дня, как вышла песня", "Дильназ, так душевно поете. Творческих успехов вам", "Прекрасная песня", "Бегу скачивать", "Кайфанула от песни", "Похожа чем-то на песню Алсу", - оставили свои отзывы подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987331-golos-prosto-neveroyatnyy-fanaty-dali-vysokuyu-otsenku-novoy-pesne-dilnaz-ahmadievoy/