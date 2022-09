Группа "Тату" воссоединилась спустя много лет и выступила в Минске (фото, видео)

Лена Катина и Юлия Волкова. Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Лена Катина и Юлия Волкова решили спустя много лет возродить легендарный дуэт "Тату". Свое первое выступление они устроили в Минске, передает NUR.KZ.

Участницы легендарного дуэта спели свои знаменитые хиты "Не верь, не бойся, не проси", All the Things She Said и "Нас не догонят" в рамках фестиваля Ovion Show.

Совместное фото с напарницей выложила в своем Instagram Юлия Волкова.

"Мы это сделали! У нас все хорошо! Дальше идем вместе!" - объявила она.

Лена Катина опубликовала на своей странице видео с концерта.

Фанаты пришли в полный восторг от их воссоединения.

"Тату навсегда! Я этого очень ждала!", "Боже, девочки! Как же приятно видеть вас вместе, вы не представляете себе! Я до сих пор не верю! Спасибо огромное за выступление, ждем вас снова!", "Лучшая группа в мире!", "Я прослезилась... Они снова на одной сцене! Можно теперь спокойно умирать", "Вы не представляете, какое счастье я испытываю. Пожалуйста, встретимся снова", - написали обрадованные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1986129-gruppa-tatu-vossoedinilas-spustya-mnogo-let-i-vystupila-v-minske-foto-video/