Динара Сатжан заговорила о создании собственной партии

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан задумалась о создании собственной партии. Она также предупредила, что вход в нее будет только для женщин, передает NUR.KZ.

На эту тему Сатжан высказалась в своем Instagram.

"Чтобы не отставать от тренда, тоже хочу свою партию. Говорят, в инициативной группе должно быть не менее одной тысячи человек, и этот же состав должен попасть на съезд. Я человек рациональный, мало ли что хочу, поэтому попробуем сначала проголосовать. Кто бы пошел в мою партию?! Сразу скажу: вход только для женщин", - написала Динара.

Подписчицы телеведущей с готовностью поддержали ее идею.

"Динара, наше общество созрело! Если не ты, все равно кто-то это сделает. Но доверие к тебе больше! Я всю жизнь была беспартийная, в женскую пойду сразу!", "К вам пойду", "С Динарой за любой кипиш", "Динара, я поддерживаю! Не была ни в одной партии, но в вашу вступила бы", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1985409-dinara-satzhan-zagovorila-o-sozdanii-sobstvennoy-partii/