95-летняя актриса Джина Лоллобриджида будет баллотироваться в сенат Италии

Джина Лоллобриджида. Фото: Daniele Venturelli/Getty Images

95-летняя легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида собирается баллотироваться в национальный сенат Италии в следующем месяце, передает Bloomberg.

Лоллобриджида будет баллотироваться от альянса "Суверенная и народная Италия", члены которой выступают против правительства подавшего в отставку премьера Марио Драги.

Альянс, от которого собирается участвовать легендарная актриса, выступает за выход из ЕС и НАТО.

Выборы в итальянский Сенат назначены на 25 сентября. На данный момент наиболее популярными партиями в стране являются "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони, "Братья Италии" Джорджии Мелони, а также "Лига" Маттео Сальвини.

В 1999 году Лоллобриджида баллотировалась в Европарламент.

В 1950-60-х годах она считалась одной из самых известных и востребованных итальянских актрис. Артистка снялась в десятках голливудских и итальянских кинокартин, ее партнерами по площадке были не менее известные Хамфри Богарт и Шон Коннери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1983344-95-letnyaya-aktrisa-dzhina-lollobridzhida-budet-ballotirovatsya-v-senat-italii/