"Голос совсем другой": Say Mo восхитила фанатов первым треком на казахском языке (видео)

Say Mo. Кадр видео: instagram.com/say_mo__

Отечественная певица Say Mo выпустила трек на казахском языке, чем очень обрадовала фанатов. Песня выйдет 19 августа, а пока артистка показала поклонникам отрывок из нее, передает NUR.KZ.

О скором выходе трека Mahabbatym Молдир объявила в своем Instagram.

"Буду рада поддержке", - написала музыкальная исполнительница.

Поклонники артистки отреагировали на новость с радостью.

"Песня на казахском, ура", "Уйкым келмейди, улучшенная версия", "Вообще офигенно", "Слишком шикарно", "Непривычно", "Это нереально круто", "Классная песня. Она серьезно только на казахском?", "Голос совсем другой. Как красиво", "Моля, это невероятно!", - написали они.

Фанаты оценили и видео, выложенное певицей. На кадрах Say Mo танцует в женственных нарядах.

"Какие же казашки красивые", "Вам платья очень идут, одевайтесь так", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1982668-golos-sovsem-drugoy-say-mo-voshitila-fanatov-trekom-na-kazahskom-yazyke-i-kadrami-v-plate-video/