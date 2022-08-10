Ерке Есмахан высказалась о казахских девушках в своей новой песне (видео)

Кадр клипа "Сен қыз": YouTube/Erke Esmahan

Известная отечественная певица Ерке Есмахан высказалась о качествах казахских девушек и посвятила им свою новую песню "Сен қыз", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Ерке опубликовала серию Stories, в которых рассказала, какими видит своих соотечественниц.

"Меня удивляют казахские девушки! Девушки, у вас у всех есть доброта, красота, данная Всевышним. Есть совесть, уважение к старшим и младшим. Среди казашек есть герои, ученые, поэтессы, акимы и предпринимательницы.

Есть благородство в казахских невестах, которые приходят в семью чтобы осчастливить ее. Казахские матери, воспитывающие малышей с момента выхода из утробы, имеют мудрость", - заявила артистка.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

"Я тоже казахская девушка. Я понимаю души всех казахских девушек. Путь девушки узкий, но трудный. Все казашки достойны счастья!" - высказалась певица.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Он добавила, что посвятила свою новую песню всем казашкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1982511-erke-esmahan-vyskazalas-o-kazahskih-devushkah-v-svoey-novoy-pesne-video/