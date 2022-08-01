Фанаты едва не снесли певца Sadraddin на сцене в Нур-Султане (видео)

Sadraddin. Кадр видео: instagram.com/khanshatyr

Несколько фанатов выбежали на сцену в Нур-Султане во время выступления казахстанского певца Sadraddin. Однако артист не стал их прогонять и даже спел с одним из поклонников, передает NUR.KZ.

Видео выступления Садраддина Болата появилось в соцсетях на странице ТРЦ "Хан Шатыр". Концерт артиста собрал целую толпу фанатов.

На кадрах, распространившихся также в TikTok, видно, что некоторые поклонники решили не упускать возможности прикоснуться к кумиру. Они прорвались на сцену к музыкальному исполнителю, несмотря на выставленную по периметру охрану.

Одному из фанатов Sadraddin даже предложил спеть вместе, приобняв его.

Покидая сцену, певец был вынужден прибегнуть к помощи все тех же охранников, которые ограждали его от толпы жаждущих прорваться к нему людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1981163-fanaty-edva-ne-snesli-pevtsa-sadraddin-na-stsene-v-nur-sultane-video/