"Это было волшебно": Димаш поздравил фанатку с днем рождения во время концерта

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал в соцсети фрагмент своего концертного тура. Димаш поздравил фанатку из Чили с днем рождения прямо со сцены, чем растрогал весь зал, передает NUR.KZ.

Димаш отметил, что ему очень дороги воспоминания от встречи с поклонниками, к которым он трепетно относится.

"Приятные воспоминания от тура Arnau. Этот тур прошел через многое, были трудности из-за карантинных ограничений по всему миру. Я помню каждый момент этого тура, помню каждую страну, каждый город, помню лица всех своих слушателей и их реакцию после каждой песни. Это уже история. Наша с вами история. Спасибо всем", - написал Димаш в Instagram.

На видео артист поет поздравительную песню фанатке, которая вышла к сцене с плакатом. На нем написано, что у женщины день рождения и она приехала из Чили, чтобы отметить свой праздник вместе с Димашем.

Растроганные фанаты прокомментировали видео.

"Момент, когда сердце поет и отчаянно бьется, а душа ликует!", "Один из невероятных моментов концерта", "Ты прелесть", "Это был волшебно", - признались они.

Отметим, что 23 сентября Димаш Кудайберген впервые выступит с сольным концертом в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1979005-eto-bylo-volshebno-dimash-pozdravil-fanatku-s-dnem-rozhdeniya-vo-vremya-kontserta/