Алинур Хамзин занял второе место на конкурсе "Славянский базар"

Алинур Хамзин. Кадр из видео: Хабар 24

Юный исполнитель из Казахстана Алинур Хамзин занял второе место на ежегодном Международном фестивале искусств "Славянский базар" в детском конкурсе исполнителей.

На конкурсе Алинур исполнил песню "Қазағым-ай", передает телеканал "Хабар 24". Жюри присудило певцу максимальные баллы.

"У меня отличное настроение. Я занял второе место, и это для меня большое достижение. Не хочу на этом останавливаться. Буду расти дальше, буду прославлять нашу страну на международных конкурсах", – поделился Алинур Хамзин.

По итогам конкурса гран-при досталось Беларуси, первое место – России, а третье место поделили между собой представители Болгарии и Мексики.

Мероприятие ежегодно проводится в городе Витебске, в Беларуси. Казахстанские исполнители уже в течение 20 лет каждый год участвуют во взрослом и детском конкурсах фестиваля.

Отмечается, что в этом году на "Славянский базар" съехались представители 24 стран.

В прошлом году Алинур Хамзин вместе с Бекнуром Жанибекулы представлял Казахстан на "Детском Евровидении" – дуэт занял восьмое место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1978818-alinur-hamzin-zanyal-vtoroe-mesto-na-konkurse-slavyanskiy-bazar/