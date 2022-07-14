"Это было очень круто!": Бота Нурсеитова стала актрисой, снявшись в казахстанском фильме

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Блогерша Бота Нурсеитова впервые попробовала себя в роли актрисы. Она приняла участие в съемках одной из казахстанских кинокартин, передает NUR.KZ.

О том, что она теперь является актрисой, Бота сообщила своим подписчикам в Instagram.

"Впервые попробовала сыграть в большом кино. Это было очень круто! Сразу в первый раз и с такими клевыми актерами. Лично для меня очень хороший опыт. А фильм превзошел все мои ожидания! Отдельная благодарность всей съемочной площадке! Все такие классные! Уверена, еще встретимся", - выразила свой восторг младшая из сестер Нурсеитовых.

Бота снялась в фильме вместе с Асель Сагатовой, Еркебуланом Токтаром, Адиной Бажан, Жаном Байжанбаевым и другими казахстанскими артистами.

Поклонники поздравили новоиспеченную актрису с дебютом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1978421-eto-bylo-ochen-kruto-bota-nurseitova-stala-aktrisoy-snyavshis-v-kazahstanskom-filme/