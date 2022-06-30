Димаш Кудайберген впервые выступит с сольным концертом в Алматы (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые выступит с сольным концертом в Алматы. Мероприятие состоится в сентябре этого года на Центральном стадионе.

Об этом Димаш Кудайберген сообщил на своей странице в Instagram.

"23 сентября 2022 года в Алматы пройдет мой сольный концерт “Stranger”! Это впервые, когда я выступлю с концертом в нашей красивой южной столице!

Шоу состоится на одном из крупнейших спортивных сооружений Казахстана - центральном стадионе. Вас ждут полюбившиеся вами хиты ,новые песни и ультрасовременное красочное шоу", - написал всемирно известный исполнитель.

Димаш признался, что с нетерпением ждет этого события.

"Для меня очень волнительно вновь встретиться с Dears на своей родной земле! С нетерпением вас жду!" - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976466-dimash-kudaybergen-vpervye-vystupit-s-solnym-kontsertom-v-almaty-video/