"Красота не от мира сего": Зендая снялась для обложки итальянского Vogue

Зендая. Фото: Taylor Hill/WireImage/Getty Images

25-летняя актриса Зендая дебютировала на обложке итальянского издания журнала Vogue в облегающем платье от известного бренда. Фанаты знаменитости восхитились ее образом.

Американская актриса и модель Зендая снялась для обложки модного журнала Vogue Italia в облегающем серебристом платье от Valentino. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram.

На фото она запечатлена в бело-серебристом платье от бренда Valetino с глубоким декольте. В качестве украшения образ актрисы дополнило колье с изумрудами, а на глаза нанесен ярко-фиолетовый макияж.

"Мечта – сняться для этой обложки", – подписала девушка снимок, выложенный в соцсети.

В комментариях поклонники Зендаи осыпали ее хвалебными комментариями и восхитились внешностью и артистичностью актрисы.

"Посмотри на себя, ты почти икона", "Эта женщина, как всегда, потрясающая", "О боже мой", "Невероятная", "Твоя красота просто не от мира сего", "Ты – произведение искусства", "Одна из моих любимых обложек с тобой", – написали пользователи в комментариях.

Фото прокомментировала и российский фотограф Елизавета Породина, которая сделала эти снимки.

"Работать с тобой – это сон, и я не хочу просыпаться", – сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976386-krasota-ne-ot-mira-sego-zendaya-snyalas-dlya-oblozhki-italyanskogo-vouge/