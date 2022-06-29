Арман Давлетяров рассказал, как поборол гордыню ради возможности остаться в Москве (видео)

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров рассказал, как в юном возрасте переступил через свою гордыню ради того, чтобы остаться в Москве. По его словам, это стало для него уроком на всю жизнь, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Арман Илюбаевич затронул тему исполнения мечты.

"Мечты, пусть даже самые малые, нужно обязательно исполнять. Это важно и для душевного равновесия, и для собственного развития. Ведь мечты возникают не просто так - в каждом высказанном и загадочном желании есть частичка нашей души, которая точно знает, что нам нужно, а что нет. Она живет по своим законам и очень страдает, если в нашей жизни что-то не клеится", - написал он.

Давлетяров описал ситуацию, сложившуюся у него в подростковом возрасте.

"Первая моя мечта, наверное, самая глобальная, которую я помню, была связана еще с моей юностью. Мне было 14-15 лет. Живя в Оренбургской области, в маленькой деревне, видел Москву, Красную Площадь, Большой театр и все достопримечательности. И у меня была только одна мечта - хотя бы раз в жизни увидеть все это.

И когда я приехал в Москву поступать учиться, меня не брали ни в один техникум, куда я хотел, потому что с образованием 8 классов ты мог поступить, не имея московской прописки, только в ПТУ. Наверное, вот это вот желание остаться в Москве, жить в этом большом мегаполисе заставило меня в 14 лет свою гордыню вот эту - "как я, такой круглый отличник, могу учиться в ПТУ" - сжать в кулак, переступить через нее и поступить в это ПТУ", - вспоминает он.

Медиаменеджер рассказал, какой урок вынес для себя из той ситуации.

"И вот я тогда первый урок для себя усвоил в 15 лет, что, если ты хочешь достичь своей мечты, то тебе надо работать над своей гордыней, которая есть в любом возрасте. Ну, вот в 15 лет у меня она была. И этот первый урок пригодился мне на всю жизнь", - отметил Давлетяров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976202-arman-davletyarov-rasskazal-kak-poborol-gordynyu-radi-vozmozhnosti-ostatsya-v-moskve-video/